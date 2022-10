Les mesures anti-crise énergétique à ne pas pérenniser

Énergie - L’électricité retourne au charbon

Avec l’objectif de neutralité carbone pour la France en 2050, c’était l’autre mesure forte de la loi énergie-climat de novembre 2019. Les quatre dernières centrales électriques à charbon de métropole seraient définitivement arrêtées d’ici à 2022.

Las, c’était sans compter les déboires du nucléaire... et la crise énergétique provoquée par la guerre russe en Ukraine. Si EDF a bien fermé définitivement celle du Havre en mars 2021, celle de Cordemais (Loire-Atlantique) doit jouer les prolongations jusqu’à la mise en service commercial de l’EPR de Flamanville (Manche) pour garantir l’approvisionnement du Grand Ouest en 2024, voire 2026.

Et si GazelEnergie avait bien fermé ses centrales charbon de Gardanne (Bouches-du-Rhône) en 2021 et Saint-Avold (Moselle) en mars 2022, cette dernière va reprendre du service cet hiver. Pas uniquement pour assurer les pointes de consommation et économiser le gaz, mais parce qu’EDF a dû arrêter 12 réacteurs nucléaires, les plus puissants du parc, pour cause de fissures dans le circuit primaire de refroidissement. Pire, la France, traditionnellement exportatrice d’électricité l’hiver, va en importer d’Allemagne, qui va, elle, prolonger ses deux derniers réacteurs nucléaires devant fermer. En échange, la France exportera du gaz outre-Rhin.

Aurélie Barbaux

