Les mécanismes de compensation carbone contraints à une nécessaire remise en question

Le 18 janvier, à l’issue d’une enquête de neuf mois menée avec l’association de journalistes d'investigation Source Material, les journaux anglais The Guardian et allemand Die Zeit ont révélé que plus de 90% des crédits carbone sur le programme de protection des forêts tropicales de l’ONG américaine Verra, qui représentent 40% des crédits approuvés et vendus dans le monde, seraient «fantômes» et n’auraient pas dû être approuvés. Le 26 janvier, l’émission Cash Investigation a enfoncé le clou en mettant en cause la prétention à la neutralité carbone à travers l’exemple de Nespresso, qui via la société française PUR Projet, qui finance la plantation d'arbres au Pérou. Or, une partie serait abattue après quelques années, faute de contrôle, alors qu’une tonne de CO2 reste des milliers d’années dans l’atmosphère.

Face à ce constat, l’enquête du Guardian pourrait-elle représenter un tournant? Oui, estiment plusieurs acteurs du secteur. «Après la ruée sur les crédits carbone, on observe une pause chez les entreprises, avec des clients qui nous demandent de contrôler la qualité des absorptions carbone», détaille Renaud Bettin, responsable de l’action climat chez la société Sweep, qui a développé une solution d’aide à la réduction des émissions pour les entreprises.

