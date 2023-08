Les mauvais indicateurs PMI rassurent les Bourses européennes

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi, tandis que les Bourses européennes avancent à mi-séance, rassurées par les mauvais indicateurs d'activité PMI. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en progression, le Dow Jones s'octroyant 0,30%, tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,39% et le Nasdaq 0,52%. À Paris, le CAC 40 se relève de 0,29% à 7.261,63 points vers 10h40 GMT, contre 10% pour le FTSE à Londres, et 0,37% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se relève de 0,67%, contre 0,33% pour l'EuroStoxx 50 et 0,53% pour le Stoxx 600. Les indicateurs d'activité PMI ont confirmé le ralentissement de l'activité manufacturière en zone euro, mais c'est la chute de l'indicateur d'activité des services en territoire de contraction pour la première fois depuis janvier qui a soulagé les marchés sur la trajectoire de l'économie européenne. De fait, l'activité dans le secteur des services demeurait jusqu'ici en expansion malgré les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE), et était source de pressions inflationnistes, à travers les salaires. La contraction du secteur indique donc que ces pressions pourraient se résorber à terme, et que la BCE pourrait ne pas avoir à remonter les taux de manière trop importante. "Le tableau économique qui se dessine est inquiétant", commentent les stratégistes d'ING. "Nous pensons que le tourisme a contribué positivement à la croissance du troisième trimestre, mais les enquêtes auprès des entreprises, comme l'indice PMI du mois d'août, montrent une détérioration de l'activité qui rend une récession crédible".