Les matériaux de performances de Borealis aux mains de Jonatas Melo

Borealis vient de l’annoncer : depuis le 1er août dernier, c’est Jonatas Melo qui pilote, en tant que vice-président de la division Matériaux de performances, les activités d'infrastructure et de produits de consommation du groupe à l'échelle mondiale, conformément aux ambitions affichées en matière d’économie circulaire.

Entré chez Borealis en 2011, M. Melo a occupé des postes de gestion financière, puis de la chaîne d'approvisionnement et d'optimisation des affaires à Vienne, en Autriche. En 2013, il a ensuite rejoint Borouge, la coentreprise entre Borealis Autriche et la compagnie pétrolière d’Abou Dhabi ADNOC, où il a occupé des postes de vice-président pour des fonctions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de stratégie et de commerce aux Émirats arabes unis et à Singapour. Plus récemment, il y a occupé le poste de vice-président senior Asie du Sud.

"Nous accueillons chaleureusement le retour de Jonatas Melo chez Borealis. C'est un leader international doté d'une solide expérience dans l'accroissement des performances et la conduite du changement dans les entreprises multinationales ", a commenté Lucrèce Foufopoulos, vice-président exécutif Polyoléfines, économie circulaire et innovations & technologie. Avant de rejoindre Borealis, Jonatas Melo avait exercé chez Cosan et ExxonMobil au Brésil.

Jonatas Melo est titulaire d'un MBA de l'institut de management suisse IMD et d'une licence en génie civil de l'Université de São Paulo au Brésil.