Les marchés actions toujours nerveux avant le compte rendu de la Fed

PARIS (Reuters) - La plupart des Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, mais loin de leur plus bas du jour, tandis que le calme revenait à Wall Street au lendemain de sa pire séance de l'année et à quelques heures de la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,13% à 7.299,26 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,68% et le Dax allemand a fini stable.

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,24%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,33% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle proche de l'équilibre: le Dow Jones gagnait 0,12%, le Standard & Poor's 500 0,03% et le Nasdaq Composite 0,11%.

Le marché américain prendra connaissance à 19h00 GMT du compte rendu de la réunion de février de la Fed, qui a abouti sur un ralentissement de la remontée des taux à un quart de point. Le document pourrait fournir aux investisseurs de nouvelles indications sur l'état d'esprit au sein du Federal Open Market Committee (FOMC) à un mois de sa prochaine décision.

"Les 'minutes' devraient indiquer que la lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée et que certaines régions des Etats-Unis présentent des poches de résilience au niveau de la consommation", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities. "Tous les indicateurs tendent à montrer que la Fed reste faucon."

Plusieurs indicateurs solides - sur le marché du travail, l'activité économique ou les dépenses de consommation - ont mis à mal le rally boursier du début d'année, basé sur un scénario de ralentissement économique à même de convaincre les banques centrales de suspendre la remontée de leurs taux d'intérêt.

Le moral des entreprises allemandes s'est amélioré en février pour le quatrième mois consécutif, confortant les signes de reprise de la première économie d'Europe.

VALEURS

En tête du CAC 40, Danone a avancé de 4,49%, le groupe alimentaire ayant dégagé un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, tiré par la hausse des prix. Stellantis a gagné 2,10% après avoir publié une croissance supérieure aux attentes de son bénéfice opérationnel au deuxième semestre.

Dans le rouge, Korian a dévissé de 19,86% pour accuser sa pire séance depuis sa cotation fin 2006, après la publication de résultats annuels et prévisions pour 2023 jugés décevants.

Euronext a cédé 7,44% après avoir annoncé une offre indicative pour racheter la plate-forme de distribution de fonds Allfunds, en hausse de 17,25%.

La Bourse de Francfort a limité la casse grâce à Fresenius Medical Care dont l'action a bondi de 7,32%, sa maison mère Fresenius SE ayant annoncé la veille un projet de céder le contrôle stratégique du groupe de dialyse en difficulté.

TAUX/CHANGES

Le rendement du Bund allemand à dix ans a inscrit un plus haut en plus de dix ans avec la perspective d'un taux terminal des banques centrales plus élevé qu'attendu auparavant. Il a fini la journée à 2,514% après avoir atteint 2,57% pour la première fois depuis août 2011.

Son équivalent américain est lui monté à son plus haut niveau depuis mi-novembre, à 3,969% avant de refluer autour de 3,92%.

Le dollar s'octroie 0,15% face à un panier de devises et l'euro s'échange autour de 1,062 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est en baisse pour la troisième séance d'affilée, l'inquiétude concernant la demande prenant de l'ampleur à quelques heures de la publication des "minutes" de la Fed, qui pourraient suggérer que d'autres hausses de taux sont nécessaires.

Le Brent perd 2,19% à 81,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,4% sous 75 dollars.

A SUIVRE JEUDI :

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)