Les Maori All Blacks s'imposent face aux Samoa

© Bobby Yip Ils ont signé une deuxième victoire consécutive contre les Samoa. /Photo prise le 24 avril 2010/REUTERS/Bobby Yip

Déjà victorieux la semaine passée face au même adversaire, les Maori All Blacks ont signé samedi une deuxième victoire consécutive face aux Samoa à Auckland. Les Néo-Zélandais se sont imposés 38-21 dans cette rencontre. Dans un match où le score a mis du temps à décoller, Dixon signe le premier essai de la rencontre à la 22e minute permettant aux locaux de mener (7-0). Mais deux minutes plus tard, les Samoa répondent par l’intermédiaire de Fomai qui aplatit dans l’en-but (7-7). Les Maori All-Blacks vont ensuite reprendre les commandes grâce à un premier essai de Lowe et mener facilement (19-7) à la pause. Réduits à 14, les Samoa vont néanmoins réduire l’écart après un essai d’Alosio (42e). Puis Wainui (46e) et Lowe (59e), auteur d’un deuxième essai, vont mettre fin au suspense et permettre aux Maori All Blacks de prendre le large à l’heure de jeu. Un dernier essai de Tuiloma dans les derniers instants ne changera rien, les Maori All Blacks s’imposent 38 à 21 face aux Samoa.