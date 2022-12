Les maisons de luxe développent des alternatives au cuir

Des pommes. Des champignons. Voire des algues... C’est ce que vous pourrez trouver à la fois chez le primeur et dans un magasin de chaussures. Car les paires de chaussures à base de plantes ou de fruits ne tiennent plus de l’utopie. Les fabricants puisent au jardin ou sur la plage des matières pour les substituer au cuir. Lequel – petit point sémantique – désigne uniquement "la peau des animaux séparée de la chair, tannée et préparée". Autrement dit, on ne peut pas parler de cuir de champignon ou de pommes. Ces matières alternatives sont devenues le "must have", comme on dit dans les coulisses des défilés des plus grandes marques de luxe.

