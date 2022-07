Les machines d’emballage italiennes en grande forme malgré les pénuries

En France, comme en Allemagne ou en Italie, la pandémie n’a que très peu influencé l’activité des équipementiers de l’emballage. Toutes les statistiques confirment, au contraire, une stabilisation des commandes au premier semestre 2020, une reprise au deuxième semestre de la même année et une forte augmentation en 2021. Cela s’explique d’une part par le fait que les industries utilisatrices de ces machines ne se sont jamais arrêtées pendant cette période et par le fait que les investissements liés au remplacement du matériel usagé, à la robotisation ou à l’extension du parc se sont développés, soutenus par de nombreux plans de relance établis par les gouvernements de ces mêmes pays et en dehors de l’Europe. Cette dynamique a particulièrement souri aux constructeurs de machines italiens. Ces derniers font état d’une hausse de leur chiffre d’affaires de 5,5% en 2021, à 8,24 milliards d’euros, ce qui représente un record historique, le précédent ayant été atteint en 2019 (8,04 milliards), selon l’Union des constructeurs italiens de machines (Ucima), la fédération d’industriels qui représente les 633 entreprises italiennes rattachées à cette filière.

L'export tire la demande

Les exportations continuent de soutenir les constructeurs transalpins. Elles représentent 6,46 milliards d'euros, soit 78,4% du total. Elles avaient pourtant baissé de 4% en 2020, ce qui confirme la bonne dynamique du secteur. L'Union européenne a maintenu sa position de premier marché avec des revenus de 2,15 milliards d'euros, en hausse de 3,4% par rapport à 2020, équivalant à 40,8% du total des exportations. L'Asie a perdu du terrain (– 4,4%), mais est restée le deuxième marché d'exportation avec des ventes de 942 millions d'euros, soit 17,8% des exportations totales du secteur, suivie de l'Amérique du Nord (828 millions d'euros), en progression de 13%. L’Afrique et l'Océanie (473 millions d'euros), l'Europe hors UE, l'Amérique centrale et du Sud ferment la marche. Le marché intérieur italien a également progressé pour atteindre des ventes de 1,77 milliard d'euros, ce qui représente une hausse de 3,2 % par rapport à 2020 et équivaut à 21,6 % du chiffre d'affaires total de cette industrie. Cela a marqué la poursuite de la tendance positive déjà en cours. Les secteurs clients se répartissent entre l'alimentation et les boissons (57,1 %) et les industries non alimentaires (42,9 %). Dans le détail, les achats de technologies du secteur alimentaire ont augmenté de 8,8% par rapport à 2020, tandis que ceux du secteur des boissons ont diminué de 3,4%.

Les machines pour le non-tissé, le tabac et autres secteurs progressent

En tête du classement des secteurs non alimentaires, le non-tissé, le tabac et autres machines ont dépassé le secteur pharmaceutique avec 1,5 milliard d'euros, soit une part de 18,2 % du chiffre d'affaires et une croissance de 16,8 % par rapport à 2020. Vient ensuite le secteur pharmaceutique avec 1,4 milliard d'euros et une part de 17,1 % du chiffre d'affaires total. La cosmétique se classe troisième avec 341 millions d'euros. Enfin, la chimie et l’hygiène personnelle ont généré des ventes de 286 millions d'euros. Considérant les types de machines, les technologies pour emballage primaire continuent de dominer le classement avec une part du chiffre d'affaires de 52,2% (4,29 milliards d'euros), suivies par les machines d'emballage secondaire (20,7%) et les machines de fin de ligne (13,0%). Les technologies d'étiquetage ont représenté 6,2 % du chiffre d'affaires total. « Compte tenu des graves difficultés rencontrées en 2021, notamment des contraintes importantes dans les affaires courantes, l'absence de salons et d'importants ralentissements de la chaîne d'approvisionnement, les résultats de fin d'année sont vraiment extraordinaires », a commenté Riccardo Cavanna, le nouveau président de l'Ucima. Les perspectives pour l’année 2022 restent prudentes en raison des pénuries de composants électroniques qui impactent la filière.