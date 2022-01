Les lobbies français de la viande dans le viseur de Greenpeace

Dans une étude parue ce 25 janvier, l'association Greenpeace pointe du doigt le rôle de lobbying des industriels de la viande auprès des parlementaires. Selon l'ONG, les représentants des fédérations professionnelles "défendent les intérêts de l’agro-industrie aux dépens de la santé des consommateurs et consommatrices, de l’environnement, et des agriculteurs et agricultrices écologiques".