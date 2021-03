Les leçons tirées par OVH de l’incendie de son datacenter à Strasbourg

L’enquête sur l’incendie de l’un des datacenters d’OVH à Strasbourg s’annonce complexe et longue. " Car elle implique beaucoup de monde : la police judiciaire, les experts de l’assurance, des experts indépendants, des huissiers, le BEA, indique Octave Klaba, le fondateur et président du conseil d’administration de l’ETI roubaisienne, dans une vidéo postée le 22 mars 2021 sur Twitter. Il faudra attendre des mois pour avoir les conclusions sur les causes de cet incident. Nous en communiquerons les résultats dès que nous les aurons. "