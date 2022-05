Les lauréats des Trophées des usines 2022 sont...

[Trophée de la productivité] Naval Group produit plus vite ses frégates

[Trophées de la transition écologique et des ressources humaines] EntEch, usine durable témoin

Pour leur 28e édition, les Trophées des usines font la part belle à l’impact territorial et environnemental du tissu industriel français. Les journalistes de L’Usine Nouvelle ont sillonné le territoire pour visiter des usines d’exception. Pour cette édition, les candidats concouraient dans six catégories, légèrement remaniées. Un prix récompensant un ancrage territorial exemplaire s’est ajouté aux habituels trophées de productivité, de ressources humaines, de transformation numérique, de stratégie R&D et de transformation écologique.