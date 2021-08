Les jus de fruits Tropicana passent sous pavillon français

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Tropicana Tropicana racheté par le fonds PAI Patners

Tropicana change de mains. La marque de jus de fruits, propriété du géant de la boisson américain Pepsi, va être rachetée par le fonds français PAI Partners. Ce dernier a déboursé 3,3 milliards de dollars pour l'opération. La marque de smoothie Naked fait également partie de la transaction. L'acquisition de Tropicana par PAI prend la forme d'une co-entreprise détenue à 61% par l'investisseur français. Les 39% restant demeurent dans les mains de Pepsi.

PAI Partners renforce sa présence dans l'agroalimentaire

Déjà très présent dans l'agroalimentaire avec notamment les glaces Froneri acquises fin 2019 ou Ecotone derrière lequel on retrouve les marques Bjorg, Bonneterre & Cie, le fonds français est également un acteur clef du secteur des boissons depuis 2018 et l'achat du premier embouteilleur indépendant mondial: Refresco. Avec l'achat de Tropicana et Naked, deux marques qui ont réalisé un chiffre d'affaires de trois milliards de dollars, PAI Partners renforce encore sa présence dans ce secteur: "Nous pensons qu'il existe un grand potentiel de croissance à réaliser grâce à des investissements dans l'innovation des produits, l'expansion dans des catégories adjacentes", a déclaré Frédéric Stévenin, directeur de PAI dans un communiqué envoyé en marge de l'annonce de l'opération.

Au total, ce sont six usines de production dont cinq aux Etats-Unis et une en Belgique qui passent sous le pavillon de PAI Partners.

Pepsi se focalise sur son "portefeuille actuel"

Du côté de Pepsi, la cession de Tropicana doit permettre au géant américain de se refocaliser sur les boissons à plus forte valeur ajoutée comme les Sodastream qu'il a acquis, en 2018, pour 3,2 milliards de dollars. Cette opération "nous permettra de nous concentrer sur notre portefeuille actuel, notamment la croissance des collations plus saines, de boissons sans calories et de produits comme SodaStream" ajoute Ramon Laguarta, le PDG de Pepsi dans le communiqué.

Dans son communiqué, Pepsi confirme que les jus de fruits affichent, en 2020, une marge opérationnelle inférieure à celle dégagée par le groupe sans toutefois préciser les valeurs. En juillet 2021, Pepsi a d'ailleurs annoncé revoir à la hausse ses perspectives pour l'année en cours en misant notamment sur une croissance de ses ventes de 6% et un bénéfice par action en hausse de 11% "contre une prévision à un chiffre précédemment."

L'opération doit désormais être soumise aux autorités de la concurrence européenne et américaine. Sa finalisation est attendue pour fin 2021 début 2022.