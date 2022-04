Les investissements annoncés par l'industrie chimique dans le développement de produits et l’augmentation de capacités de production en France ont augmenté de 40% entre 2020 et 2021, pour atteindre 1,4 milliard d’euros. Des capex portés par les besoins de souveraineté en produits critiques, les ruptures technologiques et la décarbonation... et par les plans de relance.