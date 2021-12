Les investissements industriels dans le monde ont chuté de 43% avec la pandémie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Secimep 30% des investissements de la pharma sont liés au Covid depuis le début de la crise sanitaire.

Comment appréhender l’effet Covid sur le système industriel mondial ? La société d’étude Trendeo qui répertorie depuis six ans tous les projets d’investissements de plus de 30 millions de dollars ou de plus de 50 emplois dans le monde propose une lecture du phénomène inédit qui a touché la planète depuis deux ans.

En comparant les dix-huit mois précédant l’apparition du virus (du second semestre 2018 au second semestre 2019 : P1) et les dix-huit mois qui suivent(du premier semestre 2020 au premier semestre 2021 : P2), Trendeo identifie une baisse des projets en nombre de 27 % et en valeur de 43 %. Si le choc a été violent, les perspectives à long terme ne sont pas si sombres car le premier semestre 2021 montre une nette reprise.

Energie et utilities en berne, pharmacie en hausse

