Les inquiétudes de la filière oeuf face à l'interdiction de l'élimination des poussins mâles

© @flickr/Pietro Izzo La filière oeuf est chamboulée par l'interdiction prochaine de l'élimination des poussins mâles.

Chez les acteurs de la filière oeuf, l'échéance du 1er janvier 2023 est déjà dans tous les esprits. C'est à cette date que l'interdiction de l'élimination des poussins mâles devrait finalement entrer en vigueur, après avoir été repoussée d'un an. Premier producteur d'œufs d'Europe, la France élimine chaque année 50 millions de poussins mâles, par broyage ou par asphyxie. Pour la filière, cette pratique a avant tout une raison économique : les poussins mâles, qui n'ont pas vocation à devenir des poules pondeuses et donnent peu de viande, ne sont pas rentables.

Les nourrir et les entretenir représentent donc un surcoût. « Il n'y a, à l'heure actuellement, pas de solutions pour valoriser les œufs mâles », insiste Maxime Quentin, expert de l'Itavi (Institut Technique de l'Aviculture). Restent deux solutions sur lesquelles la filière se penche : l'ovosexage, qui permet d'identifier le sexe du poussin entre 9 et 13 jours après la ponte, et le développement de souches à double fin.

