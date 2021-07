Les inondations en Europe devraient coûter 2 à 3 milliards de dollars aux réassureurs, dit Berenberg

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © WOLFGANG RATTAY Les récentes inondations en Europe de l'Ouest devraient coûter de 2 à 3 milliards de dollars (de 1,7 à 2,5 milliards d'euros) au secteur de la réassurance, ont déclaré lundi des analystes de Berenberg. /Photo prise le 19 juillet 2021/REUTERS/Wolfgang Rattay

Ces événements météorologiques ont principalement touché les Länder allemands de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi que certaines régions de Belgique, faisant plus de 180 morts et des dizaines de disparus.

En Allemagne, où seulement 45% des bâtiments sont assurés contre les inondations et les fortes pluies, l'ensemble des perte devrait largement dépasser les pertes assurées, ce qui n'est pas le cas en Belgique où ces événements sont couverts par les polices d'assurances classiques.

Selon Reimund Schwarze, chercheur au centre Helmholtz de recherche sur l'environnement de Leipzig, les pertes économiques imputables aux inondations devraient se chiffrer aux alentours de 6 milliards d'euros.

(Reportage Carolyn Cohn à Londres et Tom Sims à Francfort, version française Lucinda Langlands-Perry)