Les inondations en Chine provoquent l'inquiétude sur la hausse des prix alimentaires

Les inondations qui ont frappé le nord de la Chine cet été ont causé des dégâts sur les cultures de riz et de maïs dans les provinces productrices de céréales, ont déclaré des négociants et des analystes, alors que de nouvelles pluies et de nouveaux typhons sont attendus, menaçant les prix alimentaires. Ces inondations interviennent dans un contexte mondial tendu entre la fin des exportations de riz blanc indien le mois dernier et la suspension de l'accord sur les céréales ukrainiennes en mer Noire par la Russie.

"Les zones inondées dans le nord vont observer des pertes de rendement", a déclaré un négociant basé à Singapour travaillant pour une entreprise chinoise. "Nous allons avoir une image plus précise des dégâts quand l'eau se sera retirée", a-t-il ajouté.

Les niveaux des rivières et fleuves du nord de la Chine sont toujours très élevés, deux semaines après le passage du typhon Doksuri et alors que la tempête tropicale Khanun est en approche. Jeudi 10 août, la province du Hebei (nord-est) a émis son niveau d'alerte le plus élevé après des inondations record de la semaine dernière.

Les premières estimations avancent que 4 à 5 millions de tonnes métriques de maïs, soit 2% des réserves du pays, ont été touchées par les eaux, selon deux négociants. "On ne peut pas confirmer quelle quantité sera perdue ou endommagée au final", indique l'un d'eux.

Les prix du maïs sur le marché local des marchandises de Dalian a chuté de 1,4% à 2.579 yuans la tonne (346 euros). La production de riz pourrait également être affectée par les inondations. "Les inondations (...) pourraient mener à une baisse de la production de riz de 3% à 5% dans les zones touchées", a déclaré à Reuters un analyste à Beijing Orient Agribusiness Consultant.

Restrictions d'exportation

Fitch Ratings a indiqué le 11 août que les pluies torrentielles en Chine pourraient mener à une hausse des prix alimentaires à l'échelle mondiale. Les prix du riz ont déjà augmenté de 20% depuis la décision de l'Inde, premier pays exportateur au monde, de ne plus exporter son riz blanc non-basmati. Les importations chinoises de maïs devraient atteindre un nouveau record avec 23 millions de tonnes en 2023-2024 contre 18 millions de tonnes un an auparavant, selon le département américain de l'Agriculture. Toutefois, la Chine peut compter sur d'importantes réserves de riz pour ne pas avoir à en acheter sur le marché international, selon les analystes.

La Chine ne devrait pas avoir recours à de grosses importations de riz tant le pays est autosuffisant dans le secteur, estime Rosa Wang, analyste à JC Intelligence à Shanghaï.

Avec Reuters (Naveen Thukral; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)