Les innovations du Paris Air Show 2023 au Bourget

*Bach Industries lance, en 2024, une gamme de groupes moto propulseurs innovants à allumage commandé, légers, performants, silencieux, à moindre impact sur l'environnement : de 100 à 800 KW. Conçu pour carburant durable. Générateur idéal pour système hybride.

* A.M.C.P (Aéronautique Mécanique Chaudronnerie Précision) développe ses activités de chaudronnerie avec de l’assemblage par « rivets noyés » en aluminium avec trempe fraiche et en acier inox. Année de lancement : 2023.

* Numalliance SAS et lancé en 2023, présente le galet de cintrage breveté, et lancé en 2023. Ce galet avec efface pli integré supprime les temps de réglage de l'opérateur. Compatible avec les cellules automatisées et l'industrie 4.0, le design de l'outil ralentit son usure avec un changement moins fréquent et une meilleure répétabilité.

* Corse Composites Aeronautiques a été sélectionné par Dassault Aviation pour concevoir, développer et produire le sous-ensemble Body Fairing de son futur avion d'affaires, le Falcon 10X ! Le produit sera lancé cette année 2023.

*L’eVTOL d’Archer est prévu d’être lancé en 2024. Il est conçu pour transporter quatre passagers et un pilote. Conçu pour être sûr, durable, silencieux, avec une autonomie de 160 km et optimisé pour des trajets consécutifs d'environ 30 km.

* Deutsche Aircraft GmbH présente D328eco™, dont le lancement est prévu en 2024. Le D328eco™ est un avion à turbopropulseurs de 40 places, pensé et conçu pour être l'avion régional et multi-rôle le plus fiable, efficace et à la pointe de la technologie. Il entrera en service courant 2026.

*Vemax présente sa solution de fabrication spécialisée dans l'usinage pour l'aéronautique. Vemax a Embraer comme client principal. Année de lancement en 2023.

* Independent Forgings and Alloys Ltd (IFA) a dévoilé une nouvelle capacité de forgeage avec l'ajout d'une forge rotative à froid. La méthode de fabrication innovante réduira le produit et les coûts de fabrication par rapport aux méthodes existantes, l’innovation sera lancée en 2023.

* Compact et très léger, Kuka Systems Aerospace présente le Kuka Compact End Effectuor ou KCEE qui offre une excellente accessibilité et des capacités d'usinage supérieur grâce à sa broche de perçage à micro-fragmentation. Lancé en 2023, il est combiné à un robot industriel 6 axes ; c'est la solution idéale pour une automatisation flexible.

* OCETA présente LaceLok®, un outil révolutionnaire pour le serrage de câbles. Il remplace les serre-câbles et attaches manuelles, est doté d'une meilleure ergonomie, et réduit les blessures de l'opérateur. L’outil, lancé en 2023 est qualifié Mil-Spec selon MIL-DTL-32554 et MIL-DTL-32555.*

*Issu du regroupement de 5 acteurs de la supply chain aéronautique et défense, Certix Group accompagne les industriels dans la réalisation, la conception, la finition de vos ensembles, sous-ensembles mécaniques et électromécaniques sur petites et moyennes séries pour une année de lancement en 2023