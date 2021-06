Les ingrédients du fabricant de produits laitiers Triballat-Rians pour réussir sa transition écologique

Du regard, Anne Sophie Desreaux cherche ses quatre vaches Jersiaises. "Nous les avons achetés récemment parce qu’elles produisent du lait de meilleure qualité, avec plus de matières grasses" explique l’agricultrice d’une trentaine d’années. Installés à Menetour Ratel, en plein cœur du Berry, Anne Sophie Desreaux et son mari sont à la tête d’un troupeau d’une cinquantaine de têtes. "Cela peut sembler peu, mais c’est notre choix", se défend le couple qui a repris l’exploitation familiale en 2011. Au total, 400 000 litres de lait sont produits annuellement sur la ferme. "Nous vendons la totalité à Triballat- Rians" précise Anne Sophie Desreaux. Comme la majorité des 450 autres agriculteurs, essentiellement située entre la Nièvre et le Cher, le couple travaille avec l’ETI berrichone depuis plusieurs générations. L'entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros, transforme 100 millions de litres de vache par an et 50 millions de litres de chèvre.