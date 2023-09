Les ingénieurs retrouvent le chemin de l'industrie en France

Des ingénieurs qui changent de poste, retrouvent le chemin de l’industrie, peinent à se féminiser et voient leurs salaires médians stagner, en dépit de l’inflation... L’enquête annuelle d’Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), publiée le 13 septembre, livre un tableau complet (arrêté fin 2022) d’une profession qui recrute plus que jamais et affiche un taux de chômage de 2,7%... Résumé en cinq grandes tendances.

1 - Un marché du travail ultra dynamique

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]