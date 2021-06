Les industriels, renforts indispensables à la robotisation des armées

15 jours gratuits et sans engagement

Une scène surréaliste, peut-être révélatrice de la guerre de demain, où le champ de bataille est livré aux robots. Sur un terrain d’entrainement de l’armée de terre à Versailles Satory (Yvelines), un robot fait face à trois autres de ses congénères également dotés de capacités de mobilité, soit sur roues, soit sur chenilles. Le premier, équipé de capteurs, a détecté l’intrus et donné l’alerte. Grâce à son large bouclier balistique, le second permet aux soldats de progresser dans son sillage vers l’intrus tout en étant protégé. Le troisième, sorte de mini-char sans pilote, a pris position et attend que les soldats activent à distance son canon pour neutraliser l’ennemi !