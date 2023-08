Les industriels français participent eux aussi aux jeux Olympiques

[L'image du jour] Une torche en acier recyclé et made in France pour les JO de Paris 2024

Plus qu'un an avant le début des jeux Olympiques de Paris ! Pour cette édition made in France, le comité organisateur a sollicité les services de nombreuses entreprises industrielles françaises. Les grands groupes, comme ArcelorMittal, ADP et Saint-Gobain, font partie des incontournables, mais plusieurs PME ont également su tirer leur épingle du jeu, qu'il s'agisse de fabriquer les équipements sportifs, le mobilier, les dispositifs de sécurité ou encore les Phryges, mascottes officielles des JO.