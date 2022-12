Les industriels du caoutchouc amorcent leur transition énergétique

«L’énergie est le sujet d’inquiétude numéro un des industriels du caoutchouc, et l’horizon 2023 s’annonce sombre», alerte Elanova, l’ex-Centre français du caoutchouc et des polymères, dans un communiqué du 28 novembre. L’organisation, devenue depuis le 1er octobre «Centre d’excellence du caoutchouc», indique que ses 145 adhérents (la filière compte 230 entreprises qui emploient 41 000 salariés et réalisent 11,7 milliards de chiffre d’affaires) se trouvent «sous une extrême tension».

La baisse des marges liées à l’inflation du prix des matières et de l’énergie s’ajoute aux risques de rupture d’activité de la filière. Selon une enquête réalisée en septembre auprès de ses adhérents, l’organisation indique que 84% des entreprises ne prévoient pas, pour l’instant, de rupture de leurs lignes de production pour les hivers 2022-2023. Mais «les perspectives dépendront beaucoup des évolutions », nuance le communiqué, ajoutant que «les entreprises manquent cruellement de visibilité». En cas d’interruption temporaire d’activité due à un rationnement de l’énergie (gaz-électricité), les adhérents s’attendent à une baisse de 11% de leur chiffre d’affaires et à 8% de perte d’emplois. Dans ce contexte, les acteurs du caoutchouc mettent les bouchées doubles en matière de sobriété énergétique.

Un plan d’action en trois temps

[...]