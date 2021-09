Les industriels de la fenêtre innovent dans le pilotage digital et le recyclable

15 jours gratuits et sans engagement

Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a bénéficié aux industriels du bricolage et de l’ameublement. Confinés, les Français ont eu le temps d’observer les défauts de leur logement, et ont moins dépensé. Le marché de la fenêtre commence à bénéficier de ce rebond. “Le boom de la rénovation est la principale raison évoquée par les industriels, mais eux-mêmes ne savent pas complètement d’où vient cette croissance. Ils ont une vision plutôt positive de leur carnet de commandes jusqu’au printemps, même si les délais s'allongent en raison des pénuries”, observe Guillaume Loizeaud, directeur des salons EquipBaie (menuiserie, fermetures, protection solaire) et MetalExpo.