Les indices européens sur des plus hauts

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les principales Bourses européennes évoluent sur des plus hauts mercredi en début de matinée dans la foulée de Wall Street. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,45% vers 07h30 GMT, au plus haut depuis plus de 20 ans. À Francfort, le Dax avance de 0,72% et à Londres, le FTSE progresse de 0,41%. /Photo d'archives/REUTERS/Regis Duvignau

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,45% à 6.754,17 points vers 07h30 GMT, au plus haut depuis plus de 20 ans.

À Francfort, le Dax avance de 0,72% et à Londres, le FTSE progresse de 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,55%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,45% et le Stoxx 600 prend 0,48%, à un plus haut historique.

Tous les indices sectoriels en Europe évoluent en hausse, avec une progression plus marquée pour les transports et loisirs (+1,24%) et la technologie (+0,98%).

Lanterne rouge du Stoxx 600, Commerzbank recule de 4,89% après avoir accusé une perte nette de 527 millions d'euros au deuxième trimestre.

Les investisseurs, qui restent très attentifs à l'évolution de la pandémie sous l'effet du très contagieux variant Delta, suivront ce mardi les indices d'activité PMI et ISM en Europe et aux Etats-Unis pour le secteur des services.

Autre statistique très attendue, la publication à 12h15 GMT du rapport du cabinet ADP sur les créations d'emplois en juillet aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel qui sera publié vendredi.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)