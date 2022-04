Les indices européens en nette hausse en début de séance

À Paris, le CAC 40 gagne 1,56% à 6.562,26 points à 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 1,01% et à Francfort, le Dax avance de 1,47%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,52%, le FTSEurofirst 300 de 1,12% et le Stoxx 600 de 1,19%.

Ce dernier repasse ainsi en territoire positif sur l'ensemble de la semaine tandis que le CAC 40 ramène sa perte hebdomadaire à moins de 2%. Le marché parisien reste à la traîne des autres places européennes à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle française.

Wall Street a fini en hausse jeudi après avoir passé une bonne partie de la séance en territoire négatif et les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture positive.

Sur le marché pétrolier, le prix du baril de Brent, tombé sous 100 dollars jeudi pour la première fois depuis trois semaines, est reparti à la hausse à 100,74 dollars.

Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le vert, les progressions les plus marquées étant pour celui du pétrole et du gaz, qui s'adjuge 2,09% et celui des banques (+1,93%).

Dans l'actualité des sociétés, Banco BPM, la troisième banque italienne, bondit de 15,06% en tête du Stoxx 600 après l'entrée de Crédit agricole SA (+0,49%) à son capital à hauteur de 9,18%.

À Paris, Sodexo s'adjuge 6,15% après le relèvement de la recommandation de RBC à "surperformance".

