À Paris, le CAC 40 gagne 1,12% à 6.581,18 points à 07h45 GMT, au plus haut depuis une semaine. A Londres, le FTSE 100 prend 0,39% et à Francfort, le Dax avance de 1,14%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,82% et le Stoxx 600 de 1,02%.

Le secteur des hautes technologies progresse de 2,13% dans le sillage du rebond de 3,06% du Nasdaq, sa plus forte hausse depuis le 16 mars, après les résultats meilleurs qu'attendu de Meta Platforms.

Après la clôture de Wall Street, Amazon a toutefois perdu jusqu'à près de 10% en réaction à des résultats et des prévisions en dessous des attentes du marché. Et Apple cédait un peu plus de 2% après des prévisions prudentes qui occultent des trimestriels record.

Sur le front macroéconomique, les indicateurs français du début de journée montrent que le produit intérieur brut (PIB) a stagné sur les trois premiers mois de l'année et que l'inflation a été supérieure aux attentes en avril, à 5,4% sur un an aux normes européennes IPCH.

Les investisseurs attendent maintenant la première estimation du PIB en Allemagne et en euro et le premier chiffre de l'inflation dans la zone euro sur le mois qui s'achève.

Dans l'actualité des résultats, la meilleure performance du CAC 40 est pour Saint-Gobain, qui prend 3,36% après un chiffre d'affaires trimestriel record, alors que SEB cède 3,91% après avoir "fortement réduit" ses activités en Russie.

La plus forte hausse du Stoxx 600 est pour le néerlandais Prosus, grand actionnaire du chinois Tencent, qui bondit de 9,84% après des informations de presse sur des négociations entre Washington et Pékin sur la cotation des entreprises chinoises à Wall Street.

Les marchés chinois ont aussi bénéficié des promesses de nouvelles mesures de soutien à l'économie du Bureau politique du Parti communiste. L'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghaï a terminé sur un gain de 2,41%.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)