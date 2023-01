Les importations de GNL de l'Union européenne ont augmenté de 60% en 2022

Il est le grand gagnant de la crise gazière qui frappe l’Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Le gaz naturel liquéfié (GNL) a été largement importé par l’Union européenne au cours de l’année 2022 pour compenser la diminution drastique des livraisons de gaz russe. Ainsi, l'UE a fait parvenir sur son sol en 2022 60% de GNL en plus par rapport à l’année précédente, selon un rapport de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) publié mardi 10 janvier.

[...]