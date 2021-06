Les Hawks renversent les 76ers, les Clippers surprennent le Jazz

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA TODAY USPW Trae Young a été l'artisan de la remontée des Hawks dans le dernier quart./Photo prise le 17 juin 2021/REUTERS/USA TODAY USPW

Atlanta a climatisé le Wells Fargo Center en remportant le cinquième match de la demi-finale de la Conférence Est face à Philadelphie (109-106). Menés 87-71 à l'issue du troisième quart-temps, les Hawks ont profité de l'effondrement des 76ers pour revenir dans le match. Trae Young (39 points, 7 passes) a mené les siens jusqu'à la victoire, au nez et à la barbe de Joel Embiid (37 points) et Seth Curry (36 points). Les hommes de Nate McMillan ne sont plus qu'à un succès de la finale de conférence, tout comme les Clippers à l'Ouest. Privés de Kawhi Leonard, les Angelinos ont éteint Utah (119-111) pour décrocher une troisième victoire consécutive dans la série. Les coéquipiers de Nicolas Batum ont fait le dos rond en première mi-temps face à l'adresse incroyable du Jazz à trois points, notamment Bojan Bogdanovic (9/17), et ont ensuite pu compter sur Paul George qui a enfilé le costume de leader (37 points, 16 rebonds). Los Angeles retournera au Staples Center vendredi pour tenter de clore la série.