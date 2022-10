Les Hauts-de-France vont accueillir une usine de séparateurs de batteries à 600 millions d’euros

Les grands chantiers se poursuivent dans la filière naissante des batteries françaises. Jeudi 20 octobre, alors que le Mondial de l’Auto bat son plein, le gouvernement a annoncé la création en France d’une usine de séparateurs de batteries pour véhicules électriques. Mené par Alteo et l’entreprise coréenne Wscope, le projet représente un investissement colossal de 600 millions d’euros.

L’accord entre les deux industriels a été signé en présence du gouvernement français. «Cet accord permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet et de valider la localisation du site de production français, avec une volonté affichée de se positionner au plus près des gigafactories», indique le gouvernement. Contacté par L'Usine Nouvelle, le ministère de l'Industrie ajoute que l'usine sera située dans les Hauts-de-France. Un choix logique puisque la région regroupe les trois différents projets d’usines de batteries en France. Un lieu plus précis devrait être annoncé début 2023. [...]