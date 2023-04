Les Hauts-de-France lancent Electro’Mob pour former le personnel des gigafactories

La filière automobile se redessine dans les Hauts-de-France notamment via l’électrification des motorisations. L’implantation de trois géants de la fabrication de batteries pour véhicules électriques est prévue d’ici 2026. Autant dire après-demain. ACC à Douvrin dans le Pas-de-Calais, Envision à Douai et Verkor à Dunkerque (Nord), vont créer 7500 emplois directs, 13 000 en tout. «Avoir des usines de batteries, c’est bien. Avoir le personnel, c’est mieux», a lancé Xavier Bertrand, président de la Région, lors de la présentation du projet Electro’Mob, le 17 avril à Lille. Et pour ça, il va falloir recruter et former.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]