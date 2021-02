Les groupes Oxyane et Terre et Lac s'engagent dans la coopérative Oxyane solaire

Le groupe coopératif agricole et agroalimentaire Oxyane basé à Pusignan (Rhône) et le groupe Terre et Lac à Lyon (Rhône) ont donné naissance à Oxyane solaire. Cette coopérative entend convaincre dès 2021 une cinquantaine d’agriculteurs souhaitant s’engager dans la production d’énergies renouvelables.