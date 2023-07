Les groupes miniers à la conquête (controversée) des métaux sous-marins

En octobre 2022, une étrange machine de 90 tonnes a moissonné les abysses. Attaché à un ancien navire de forage pétrolier, le Hidden Gem, via un tuyau de 4,5 kilomètres de longueur, ce « collecteur » est parvenu à remonter 3 000 tonnes de nodules polymétalliques dans la zone de Clarion-Clipperton, au milieu de l’océan Pacifique. Cette opération est une première industrielle. À la manœuvre, la start-up canadienne The Metals Company (TMC), qui a démontré la possibilité de récupérer en masse ces billes métalliques, formées telles des perles d’huître par accrétion et posées à même le sol. Avec une teneur élevée en manganèse, mais aussi en nickel, en cuivre et (dans une plus faible proportion) en cobalt, les nodules polymétalliques sont faciles à purifier et, surtout, répondent à merveille aux besoins en métaux de la transition énergétique. Une manne qui suscite autant de convoitises que d’inquiétudes.

