Les grandes entreprises sont à la traine sur l'agriculture régénératrice

«Les multinationales géantes de l’agroalimentaire ont rempli d'interminables communiqués de presse à propos de leurs engagements pour l’agriculture régénératrice, mais sans s’accorder sur la définition de ce terme, il est impossible de mesurer leurs progrès ni de leur demander des comptes si elles ne tiennent pas ces promesses.» Le constat cinglant est signé Jeremy Coller, un des membres du réseau d’investisseurs Fairr, à l’occasion d’un rapport paru fin septembre qui a passé au crible les engagements pour l’agriculture régénératrice des 79 plus grandes entreprises de l’alimentaire, soit 30% du chiffre d’affaires mondial du secteur.

«Ce n’est pas juste un problème écologique : c’est un problème économique. (…) Ce rapport étudie le problème non pas sous un prisme vert, mais dans une approche froide de risque et retour sur investissement», poursuit Jeremy Coller, appelant les entreprises à plus de «transparence» à tous les niveaux de mise en œuvre de ces stratégies. Intitulé «Les quatre travaux de l’agriculture régénératrice : tracer la voie pour des engagements qui font sens», le document montre la voie. Quatre piliers sont donc identifiés pour que les investisseurs – entre autres – puissent y voir plus clair.

Y voir plus clair

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]