Les grandes entreprises pétrolières ont doublé leurs bénéfices en 2022

LONDRES (Reuters) - Les bénéfices des grandes compagnies pétrolières ont plus que doublé en 2022 pour atteindre 219 milliards de dollars (204 milliards d'euros), pulvérisant les records précédents au cours d'une année marquée par la volatilité des prix de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a remodelé les marchés mondiaux de l'énergie et, dans certains cas, les ambitions climatiques du secteur.