Les grandes ambitions du norvégien Equinor dans le stockage de CO2 et l’hydrogène bleu

2% ! Dans son parcours pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le pétrolier norvégien Equinor n’a parcouru que 2% du chemin. Il vise pourtant 20 % de réduction de l’intensité carbone de ses activités en 2030 et 40 % en 2025, comme le rappelle un écran à l’entrée de son site de Fornebu, dans la banlieue d’Oslo. «On reconnait que l’on doit changer, nous explique un porte-parole. Mais arriver à net zéro en 2050, cela ne va pas être facile.» Pour atteindre son objectif climatique, Equinor a entrepris de se diversifier dans la production d’énergies renouvelables, principalement par l’éolien offshore flottant et d’électrifier ses plateformes pétrolières et gazières. Il va consacrer 50% de la croissance de ses investissements aux renouvelables et aux solutions bas carbone.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]