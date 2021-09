Les grandes ambitions de Foxconn dans les puces en carbure de silicium

15 jours gratuits et sans engagement

La course dans les puces électroniques en carbure de silicium compte un nouvel acteur, et pas des moindres: Hon Hai Precision Industry. Le géant taïwanais de la sous-traitance électronique, plus connu sous le nom de Foxconn, va se lancer dans la fabrication de ces composants électroniques de puissance dans l’usine de plaquettes de 150 mm qu’il a rachetée à son compatriote Macronix au mois d'août.