Les gigafactories, une nouvelle cible pour les fabricants allemands de machines-outils

En dépit de leur réputation sur le plan mondial, les fabricants allemands de machines-outils n’ont pas su anticiper l’arrivée du marché de la production de batteries. «Il existe en Allemagne un tissu important de fournisseurs spécialisés sur certaines étapes (découpe laser, séchage, mesures…), mais très peu sont en mesure de concevoir et de livrer des unités de production allant de la fabrication des électrodes à l’assemblage des modules. Et encore moins à l’échelle de plusieurs gigawatts», constate Benedikt Konersmann, expert en production de cellules et batteries pour le cabinet P3 Group, implanté à Stuttgart et également présent en France.

Un tissu de PME familiales

[...]