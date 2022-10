Les géants du matériel électrique Schneider Electric, Legrand et Rexel annoncent leur mise en examen pour entente sur les prix

Assiste-t-on à la mise au jour d’un «cartel du matériel électrique» ? Entre jeudi 20 octobre au soir et vendredi 21 au matin, trois grands groupes industriels français spécialisés dans la gestion de l’électricité, les industriels Schneider Electric et Legrand, et le distributeur Rexel, ont annoncé, chacun par voie de communiqué de presse, avoir été mis en examen par le juge d’instruction pour «entente». En 2018, la presse dévoilait que des perquisitions avaient été menées par l’Autorité de la concurrence chez ces trois grands fabricants français de matériel électrique.

Soupçons d'entente verticale

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]