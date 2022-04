Les géants de l’internet et du cloud devraient compter près de 1200 datacenters en 2026

Les géants mondiaux de l’internet et du cloud continuent à étendre leur parc de datacenters. Selon le cabinet Synergy Research, ils en comptaient 728 en exploitation à la fin de 2021, contre 597 un an auparavant. Amazon, Microsoft et Google, qui sont présents à la fois dans les services internet et le cloud, en opèrent près de la moitié.

Dans son étude, le cabinet retient les chiffres des 19 plus grands acteurs mondiaux du cloud, du logiciel à la demande, de l’e-commerce, des réseaux sociaux et des jeux. Parmi eux figurent Amazon, Alibaba, Apple, Baidu, Ebay, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Tencent, Twitter et ByteDance.

[...]