Les gains à Wall Street s'évaporent après les annonces de la Fed

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 et le Dow Jones terminant dans le rouge, après avoir plongé subitement alors qu'elle avait dans un premier temps enregistré des gains à la suite du communiqué de la Réserve fédérale américaine (Fed) en conclusion de sa réunion de deux jours de politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,38%, ou 129,64 points, à 34.168,09 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 6,52 points, soit 0,15%, à 4.349,93 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,82 points (0,02%) à 13.542,12 points.

Alors qu'ils avaient progressé dans la foulée de l'annonce par la Fed du maintien de ses principaux taux d'intérêt entre zéro et 0,25%, les principaux indices de Wall Street ont vu ces gains s'évaporer rapidement à la lecture du communiqué de la banque centrale américaine, prévenant qu'elle pourrait commencer "bientôt" à relever ses taux afin de lutter contre l'inflation.

Les actions ont basculé dans le jour en marge de la conférence de presse du patron de la Fed, Jerome Powell, durant laquelle celui-ci a prévenu que l'inflation pourrait s'établir durablement au-dessus de l'objectif de la banque centrale et que les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement étaient plus importants qu'anticipé auparavant.

"Quand les journalistes ont demandé à Powell si la Fed envisageait de relever les taux lors de chacune de ses réunions, ce qui impliquerait plus de quatre hausses cette année, il n'a pas dit que ce ne serait pas le cas, ce qui suggère la possibilité d'un relèvement des taux bien plus rapide qu'on ne le pensait en cas de besoin", a expliqué Chris Zaccarelli, directeur des investissements d'Independent Advisor Alliance, à Charlotte en Caroline du Nord.

Alors que la saison des résultats bat son plein, avec un cinquième des sociétés du S&P-500 ayant communiqué leurs résultats, 81% de ces sociétés ont dépassé les attentes, selon des données Refinitiv.

Dans le vert durant une grande partie de la séance, les secteurs majeurs du S&P-500 ont presque tous terminé dans le rouge, seuls les secteurs des technologies et des finances faisant exception.

Côté valeurs, Microsoft a progressé de 2,8% au lendemain de l'annonce d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes dans le sillage des performances de sa division "cloud".

Boeing a décliné de 4,8% après avoir indiqué qu'il enregistrait une charge de 3,5 milliards de dollars au quatrième trimestre en raison de retards de livraisons plus longs que prévu pour son 787 Dreamliner.

Tesla publiait ses résultats après-clôture.

