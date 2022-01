Les fusions-acquisitions dans les puces en 2021 retombent à leur niveau de 2019

Après un rebond spectaculaire en 2020, la vague de consolidation sans précédent, qui a secoué l’industrie des puces entre 2015 et 2017, est retombée en 2021 à son niveau de 2019. Selon le décompte de L’Usine Nouvelle, les entreprises du secteur ont conclu 42 accords de fusion-acquisition pour un montant total estimé à 36,8 milliards de dollars, contre 34 opérations et 123,2 milliards de dollars en 2020. Il s’agit là de l’un des trois résultats les plus bas de ces sept dernières années. L’Usine Nouvelle prend en compte les transactions sur l'ensemble de l'écosystème de semi-conducteurs incluant les logiciels, les matériaux ou encore les équipements de production.