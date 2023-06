Les Français se méfient des emballages alimentaires

La question des emballages alimentaires, et en particulier celle des déchets plastique, constitue une problématique clé en matière de développement durable pour les Français. Ce constat ressort de la deuxième édition de l’étude du cabinet Arcane Research « Emballages alimentaires 2023 : attentes, comportement, attitudes et typologie des Français ». Elle a été réalisée auprès de 4003 personnes de 18 à 79 ans entre le 31 mars et le 25 avril 2023.

