Les Français en quête de partenaires dans l'édition du génome

La France est l'un des pays leaders en matière de recherche sur les techniques d'édition du génome, comme l'illustre la découverte de Crispr-cas9 ou des thérapies géniques. Si les industriels français bénéficient de cette avancée en matière de R&D, ils peinent à mettre en application ces techniques. En cause ? Un cadre réglementaire contraignant et des freins sociétaux. Pour se développer, les acteurs français peuvent néanmoins compter sur les biotechs, plus flexibles et plus souples.