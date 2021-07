Les français dans l'Alliance européenne des puces, une division matériaux durables chez Faurecia, investissement de 100 millions pour Orano Med... Les sept bonnes nouvelles

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ©EU Le commissaire européen Thierry Breton a visité à l'Institut Leti du CEA de Grenoble le 21 juillet 2021.

STMicroelectronics, Soitec et le CEA-Leti rejoignent l’Alliance européenne des puces

L’Alliance industrielle européenne des puces reçoit le renfort de STMicroelectronics, Soitec et le CEA-Leti pour le développement de la technologie FD-SOI. Le Commissaire européen Thierry Breton veut aller vite pour finaliser la feuille de route des travaux à mener avant la fin de l’année. Il confirme aussi le besoin de créer de nouvelles usines, dont une fonderie avancée de puces avec un partenaire extra européen.

Faurecia annonce pour 2022 l'ouverture d'une usine et d'un centre de R&D dédiés aux matériaux durables

Le deuxième équipementier automobile français, Faurecia, a annoncé la création d'une division dédiée au développement et à la production de matériaux durables. Une infrastructure qui permettra de renforcer le positionnement du groupe sur les produits en matériaux biosourcés, qu'elle commercialise depuis une vingtaine d'année.

Orano Med prévoit une usine à 100 millions d’euros pour produire du plomb-212 contre les cancers

La filiale de médecine nucléaire du groupe Orano prévoit, d’ici quelques années, la construction en France d’une usine de plomb-212, un isotope rare utilisé dans des traitements par alphathérapie ciblée, une technologie innovante pour traiter des tumeurs sans dommage pour les tissus sains. A Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne), Orano Med est déjà en phase pré-industrielle avec des extensions tout juste finalisées.

Première livraison express d’un Rafale à la Grèce

Grâce à des Rafale d’occasion prélevés à l’Armée de l’Air et de l’Espace française, la Grèce pourra récupérer ses premiers appareils seulement six mois après la signature du contrat. Un record en termes de délai de livraison.

Vers une production Hors europe et Etats-Unis des vaccins Pfizer

Un premier pas a été franchi par les laboratoires Pfizer et BioNTech pour faire produire leur vaccin ARNm anti-Covid en Afrique, via un accord de principe avec le laboratoire sud-africain Biovac. D’autres solutions sont à l’étude en Afrique et en Amérique latine, alors que l’OMS presse les concepteurs de vaccins d'aider l’ensemble des pays à faibles revenus à se doter de moyens de production.

Gys, qui a profité de la crise, investit 15 millions dans une Nouvelle usine en Mayenne

Le spécialiste des chargeurs de batteries, solutions de soudage et équipements de carrosserie Gys réinvestit 15 millions d'euros sur son site de Changé (Mayenne). Le groupe, qui a gagné des parts de marché pendant la crise, va doubler ses capacités logistiques près de Laval et construire une usine additionnelle pour absorber la croissance et fabriquer les nouveaux produits.

Avec Back Market, Seb renforce sa promesse de réparabilité

Le groupe Seb a établi un partenariat avec le site Back Market, qui commercialise des produits reconditionnés. Un nouveau pas vers l'économie circulaire du groupe d'électroménager, qui a fait de la réparabilité de ses produits un axe stratégique depuis 2012.