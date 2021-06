Les Français appelés aux urnes pour le second tour des élections régionales

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ERIC GAILLARD Ce dimanche, c'est le deuxième tour des élections régionales et départementales avec près de 48 millions d'électeurs appelés aux urnes. /Phoro prise le 27 juin 2021/REUTERS/Eric Gaillard

Dimanche dernier, 66,72% des Français inscrits sur les listes électorales n'ont pas participé au vote, selon le ministère de l'Intérieur.

Reportés pour cause de pandémie, les scrutins des 20 et 27 juin renouvellent les instances exécutives des 12 régions métropolitaines actuellement détenues par la droite, le centre et le parti socialiste.

Parmi les enjeux du scrutin figure la possibilité pour le Rassemblement national présidé par Marine Le Pen de diriger une région pour la première fois de son histoire alors que son candidat, Thierry Mariani, est arrivé en tête dimanche dernier en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les résultats de ces élections donneront une photographie du paysage politique à dix mois de la présidentielle du printemps 2022.

Les présidents conservateurs sortants des régions Hauts-de-France, Xavier Bertrand, Ile-de-France, Valérie Pécresse, et Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, comptent faire de leur éventuelle réélection un tremplin vers la course à l'Elysée, pour laquelle Xavier Bertrand est d'ores et déjà en lice.

A gauche, le résultat des régionales donnera une idée du rapport de force entre socialistes et écologistes, qui se sont alliés dans certaines régions en vue du second tour.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Matthieu Protard)