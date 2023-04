Les fourchettes reviennent dans le snacking

Les 12 et 13 avril se tiennent les salons Sandwich & Snack Show et Parizza à Paris. Une édition riche en nouveautés du côté des exposants. Parce que, malgré la crise, la hausse des prix des matières premières et de l’énergie en particulier, le marché du snacking se porte bien. L’étude Speak Snacking 2023, réalisée en, partenariat avec CHD Expert-Datassential, révèle l’agilité et le dynamisme du secteur, qui affiche des résultats enfin supérieurs à ceux de 2019. Le chiffre d’affaires de la restauration rapide a progressé de 19% par rapport à 2019, à 23,4 milliards d’euros, généré par 51 500 points de vente (+17%), pour un panier moyen de 11,70 euros (+1,7%). Pour la boulangerie, la croissance est de 3%, à 11,9 milliards d’euros, mais avec un recul de 8% du nombre des commerces (27 000). Dans la grande distribution (GMS), les ventes du snacking au rayon traiteur libre-service ont bondi également, de 15%, pour s’établir à 1,2 milliard d’euros, selon IRI.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]