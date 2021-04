Les Fonderies du Poitou et Alvance Aluminium Wheels menacés par les difficultés de GFG Alliance

15 jours gratuits et sans engagement

C’est l'un des terribles effets domino de la faillite de la banque Greensill. Les sites Alvance Aluminium Poitou et Alvance Fonderie Poitou, situés dans la Vienne et rachetés en 2019 par la GFG Alliance du magnat indien Sanjeev Gupta, doivent être déclarés en cessation de paiement vendredi 16 avril. Le dernier fabricant tricolore de jantes aluminium Alvance Aluminium Wheels, situé à Diors (Indre) devrait connaître le même sort. A eux trois, ces sites regroupent plus de 870 salariés.