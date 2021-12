Les fleurs et feuilles brutes de CBD interdites à la vente au consommateur

© Rafael Marchante Dorénavant, les producteurs de cannabis ne pourront plus vendre les fleurs et les feuilles qu’aux professionnels.

Alors que le marché de CBD – ou cannabidiol – continue de se développer en France, où il a connu une année 2021 florissante, le gouvernement a décidé de serrer la vis pour l’encadrer plus strictement. Selon un arrêté publié au Journal Officiel vendredi 31 décembre, est désormais interdite «la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes [de cannabidiol] sous toutes leurs formes» (à fumer ou en tisane). Une telle décision était attendue. Dorénavant, les producteurs ne pourront plus vendre les fleurs qu’aux professionnels.

Une décision qui ne va pas faire les affaires des quelque 1700 CBD shops recensés en France par l’Union des professionnels du CBD. Car, comme L’Usine Nouvelle l’expliquait en septembre, si cette molécule du cannabis est principalement déclinée en produits alimentaires, cosmétiques, e-liquides pour les vapoteuses et même alimentation pour animaux, c’est sous sa forme la plus simple, les fleurs séchées, qu’elle s’écoule le plus, avec 70% des ventes des CBD shops, selon l’Union des professionnels du CBD.

La France tient une position ferme sur ce dossier

