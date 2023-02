Les filières agricoles confrontées au retrait du S-métolachlore, troisième herbicide le plus utilisé en France

C’est une nouvelle interdiction qui se dessine pour l’agriculture française. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a annoncé mercredi 15 février avoir «engag[é] la procédure de retrait des principaux usages des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore», en raison de la présence de ce produit phytosanitaire dans les eaux souterraines à des niveaux supérieurs à ceux fixés par la législation européenne. Ce principe actif, autorisé sur le marché français depuis 2001 et présent à ce jour dans douze produits à disposition des agriculteurs français, est très prisé par ces derniers. C’est un désherbant puissant et efficace, principalement utilisé pour la culture du maïs (grain ou fourrage), mais aussi pour le soja et le tournesol. Avec quasiment 2 000 tonnes achetées en 2020, c’est le troisième herbicide le plus utilisé en France, la première marche du podium étant réservée au glyphosate (8 500 tonnes).

Pollution fréquente des eaux potables

[...]